​«Арсенал» определился с главной трансферной целью на лето

«Арсенал» определился с главной трансферной целью на ближайшее лето. Как сообщает The Times, «канониры» хотят заполучить полузащитника Деклана Райса.

В настоящий момент Деклан Райс выступает за «Вест Хэм». Эксперты считают 24-летнего игрока одним из лучших опорных полузащитников в Европе прямо сейчас. Эксперты портала transfermarkt оценивают Райса в 80 миллионов евро.

За «Вест Хэм» Деклан Райс провёл 220 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 11 голов и 13 результативных передач на партнёров.

«Арсенал» на текущий момент является лидером чемпионата Англии.