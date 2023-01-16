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​«Арсенал» определился с главной трансферной целью на лето

16 Января 2023 • 20:15 Комментировать (1)

«Арсенал» определился с главной трансферной целью на ближайшее лето. Как сообщает The Times, «канониры» хотят заполучить полузащитника Деклана Райса.

В настоящий момент Деклан Райс выступает за «Вест Хэм». Эксперты считают 24-летнего игрока одним из лучших опорных полузащитников в Европе прямо сейчас. Эксперты портала transfermarkt оценивают Райса в 80 миллионов евро.

За «Вест Хэм» Деклан Райс провёл 220 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 11 голов и 13 результативных передач на партнёров.

«Арсенал» на текущий момент является лидером чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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sasha85
16 Января 2023 в 20:42
Это замечательно, но вериться с трудом. И не о лете нужно думать, а сейчас усиливаться - нап и опорник уже сейчас нужны
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