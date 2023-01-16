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Мостовой назвал преимущество Мудрика, перешедшего в «Челси» эксклюзив

16 Января 2023 • 20:20 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал преимущество новичка «Челси» Михаила Мудрика.  

«К парню мы все присматривались, и в этом сезоне он себя проявил уже прилично. Видно, что парень талантливый. Сумма трансфера впечатляет! 100 млн – это много! Многие говорят, что на будущее, но что мы сейчас Мудрика будем сравнивать с Зиданом, Фигу или Бэйлом. Ведь тогда платили 60 миллионов, и мы охали. Ясно, что сейчас всё дорожает, но в футболе-то чему дорожать? Я не против, говорил, что скорость у парня хорошая.

Получается, он за свою сумму должен прийти и 30 голов забивать. У него позиция на поле не такая, как у Захаряна. Они разные по стилю, у Мудрика преимущество – это скорость», — сказал Мостовой.  

Вчера, 15 января, «Челси» объявил о переходе 22-летнего Мудрика из «Шахтёра». По данным портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила 70 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Шахтёр Донецк Александр Мостовой Апл Михаил Мудрик
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