Орещук – о цене Мудрика: «Мир сошёл с ума»

Футбольный функционер Роман Орещук, который в своё время работал в московском «Динамо», оценил трансфер Михаила Мудрика из «Шахтёра» в «Челси».

Как известно, «Шахтёр» получит за Михаила Мудрика 70 миллионов евро. За счёт бонусов сумма может вырасти до 100 миллионов евро. Об этих цифрах «горняки» объявляли официально.

«Понимаю за Роналду, Бэйла и Неймара заплатили 100 миллионов евро, но Мудрика за такую сумму подписывать - непонятно. Бэйл, Неймар и Роналду отбивают свои суммы трансферов за пару месяцев, а чем Мудрик будет отбивать свою трансферную стоимость?» - вопрошает Орещук, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

«Мир сошёл с ума», - добавил функционер.

Орещук также сказал, что когда-то за игроков из России тоже будут платить 100 миллионов евро. При этом специалист затрудняется сказать, когда такое может произойти.

Михаил Мудрик является воспитанником академии «Шахтёра». С «Челси» за подписание 22-летнего вингера активно боролся другой лондонский топ-клуб – «Арсенал».