​Клопп объяснил ситуацию с трансферами

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продолжает регулярно получать вопросы о возможных зимних трансферах. На последней пресс-конференции немцу тоже пришлось высказываться на эту тему.

«Дело не в том, что мы упрямы и думаем: «Всё, мы сохраним этот состав до 2050 года!». Нет, мы не так на это смотрим. Просто есть разница между тем, что ты хочешь сделать, и тем, что ты можешь сделать. То, что мы можешь сделать, гораздо важнее. Если бы некоторые решения были доступны для нас, мы бы привлекли игроков, чтобы усилить состав. Но у нас есть и действующая команда.

Я знаю, что мы сейчас неэффективны. Но я не могу сидеть здесь и обвинять всех остальных. Я ответственен за то, чтобы команда работала», - сказал Клопп.