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Мойес – о назначении в «МЮ»: «Когда сэр Алекс сделал мне это предложение, было очень трудно сказать «нет»

16 Января 2023 • 18:33 Комментировать

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес поделился воспоминаниями о том, как великий Алекс Фергюсон оповестил его, что он станет новым главным тренером манчестерского клуба.

«Я поехал к сэру Алексу домой... и он сказал: «Я ухожу в отставку, а ты следующий тренер «Манчестер Юнайтед». Мы это не обсуждали, мне ничего не говорили.

Я чуть не упал, потому что никто не знал, что сэр Алекс уходит в отставку. Никто не знал. Никто даже не думал об этом. Я просто сказал «да, хорошо». Я не думал, что смогу отказать, я даже не знал, что в состоянии сказать «нет». И это было так просто.

В то время меня звали работать два или три действительно больших клуба. Но когда сэр Алекс пришел и сделал мне это предложение, было очень трудно сказать «нет», – поведал Моейс в подкасте The Diary of a CEO.

Напомним, что Мойес возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2013 года, но покинул команду уже в апреле 2014-го.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Дэвид Мойес
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