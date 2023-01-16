Билялетдинов – о трансфере Мудрика: «Такие суммы тратятся на чемпионов мира, а не на молодых игроков из «Шахтёра»

Экс-игрок сборной России и английского клуба «Эвертон» Динияр Билялетдинов поделился своим мнением о трансфере Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в лондонский «Челси».

Сумма сделки за 22-летнего украинского футболиста составила 70 миллионов евро, а еще 30 миллионов были заявлены в качестве возможных бонусов, которые клуб может получить в случае различных достижений игрока на футбольном поле.

«Я даже не знаю, кто такой Мудрик. Это не нормально, что людей покупают за такие огромные деньги, это взрывает рынок, как в свое время было и с другими футболистами. Такие суммы тратятся на чемпионов мира, а не на молодых игроков из «Шахтёра», – передает речь Билялетдинова Metaratings.ru.

Напомним, что Мудрик провел 12 матчей за донецкую команду в чемпионате Украины нынешнего сезона, забив в них 7 голов и отдав 7 результативных передач.