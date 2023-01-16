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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл: «Эрик тен Хаг проделывает невероятную работу, он умеет рисковать»

16 Января 2023 • 18:04 Комментировать (1)

Экс-игрой сборной Англии Гари Невилл поделился своим мнением о работе, проделанной главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом в манчестерском клубе.

«Эрик тен Хаг проделывает невероятную работу. В его распоряжении всё та же команда, которая на бумаге выглядит намного хуже, чем есть в реальной жизни. Но он сумел извлечь из игроков всё, что ему было нужно.

Если бы вы сказали мне четыре месяца назад, где в турнирной таблице будет находиться «Манчестер Юнайтед», я бы ответил, что это невозможно. Я бы сказал, что они финишируют в середине турнирной таблицы, где они и находились. Я думал, что они переплатили за Антони и Каземиро. Это выглядело как обычная паника в «Манчестер Юнайтед».

Антони был куплен за 90 миллионов фунтов, но он посадил его на скамейку запасных в матче с «Манчестер Сити». Он может так сделать, для него в этом нет проблем.

Люка Шоу играл на позиции центрального защитника вместо Лисандро Мартинеса. Это смелые решения. Я думал, что Шоу будет левым защитником. Но тен Хаг знает, что делать, он умеет рисковать. Эрик проделал очень, очень, очень хорошую работу», — передает слова Невилла Sky Sports.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» набрал уже 38 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл Эрик тен Хаг
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Комментарии (1)
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ARTUR
16 Января 2023 в 18:13
ЭТХ для меня сейчас входит в пятерку лучших тренеров . Это думающий человек , а никак не рисковый как это преподносит Невил , под каждого соперника ищет какие то новые ходы . а уж как он филигранно отстегнул от команды главную проблему , вообще приводит в восторг . Очень сомневаюсь что Барса сможет их пройти . Когда после жребия им попался МЮ , я был рад , на тот момент это была самая слабая команда играющая в кубках европы , а теперь это один из фаворитов на ЛЕ .
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