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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салиба: «Я очень счастлив в «Арсенале»

16 Января 2023 • 17:10 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
21.01 18:00

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба заявил, что счастлив играть за команду Микеля Артеты. Напомним, действующий контракт француза с «канонирами» истекает в конце следующего сезона.

«Я очень счастлив в «Арсенале». Вопросом по поводу нового контракта занимается мой агент. Сейчас я стараюсь сфокусироваться на других вещах. Я действительно наслаждаюсь игрой за команду», – цитирует Салиба журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне 21-летний Вильям Салиба провёл 18 матчей в Английской премьер-лиге, где отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Вильям Салиба
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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