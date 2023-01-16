​Два гранда АПЛ ведут переговоры по Дюмфрису

Правый защитник Дензел Дюмфрис может покинуть «Интер» до закрытия зимнего трансферного окна. Миланский клуб может быть заинтересован в продаже 26-летнего нидерландца, поскольку «нерадзурри» нужно улучшать своё финансовое положение.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, переговоры по трансферу Дензела Дюмфриса ведут два топ-клуба Английской премьер-лиги – «Челси» и «Манчестер Юнайтед». При этом отмечается, что «красные дьяволы» ведут более продвинутые переговоры.

В то же время ни «Челси», ни «Манчестер Юнайтед» ещё не направил «Интеру» предложения по Дензелу Дюмфрису.

Отметим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Дензела Дюмфриса в 28 миллионов евро.