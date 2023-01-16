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​Гвардиола объяснил проблему Холанна

16 Января 2023 • 14:49 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу нападающего Эрлинга Холанна. Норвежец не смог проявить себя в субботнем дерби против «Манчестер Юнайтед», хотя в первом круге ему удалось оформить хет-трик в битве с «красными дьяволами».

«Когда команды сидят в своей штрафной площади, Холанну сложнее. Но да, мы должны чаще находить его передачами. В игре с «Юнайтед» у него было не так много касаний», - сказал Гвардиола журналистам.

За «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн провёл 24 матча. В них норвежский форвард записал на свой счёт 27 голов и 3 голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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