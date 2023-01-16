Эвра назвал самого ценного игрока «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о значимости бразильского хавбека Каземиро для «красных дьяволов».

«Сейчас очень стабильную игру показывают Маркус Рэшфорд и Люк Шоу. Но самым важным футболистом команды считаю Каземиро. Это самый ценный игрок нынешнего состава «МЮ».

Если бы его не было в последних матчах, то команда вряд ли бы побеждала. Он показывает фантастический футбол. Если же «МЮ» потеряет его, то у команды будут большие проблемы», - передает слова Патриса Betfair.

В текущем сезоне Премьер-лиги 30-летний бразилец провел 15 матчей, забил два мяча и отдал три ассиста.