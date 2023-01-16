«Ливерпуль» может получить владельцев из Катара

У «Ливерпуля» могут появиться новые владельцы из Катара. Об этом рапортует The Anfield Talk.

Напомним, что ранее руководство компании Fenway Sports Group, владеющей акциями мерсисайдского клуба, заявило о готовности продать клуб. Инвесторы из Катара серьезно заинтересованы в потенциальной сделке.

«Ливерпуль» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. В последнем матче подопечные Юргена Клоппа потерпели крупное поражение от «Брайтона» со счетом 0:3.

После 18 сыгранных матчей «красные» набрали 28 баллов и занимают лишь девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.