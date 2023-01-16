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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Головина рассказал о желании игрока переехать в Англию

16 Января 2023 • 12:42 Комментировать
Монако
7:1
Аяччо
окончен

Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил шансы игрока попасть в Английскую премьер-лигу.

«У Саши есть цель попасть в Англию, но все знают, какое сейчас отношение к российским игрокам, скажем так. У Саши сейчас все мысли связаны исключительно с «Монако» и желанием выполнить все задачи на сезон», — приводит слова агента изданиеMetaratings.ru.

Также Клюев отметил, что Головин хорошо разговаривает на французском и на английском языках, отказавшись комментировать интерес со стороны других топ-клубов и возможность переезда в нынешнем календарном году.

В текущем сезоне на счету Головина 18 матчей в футболке «Монако» в рамках Лиги 1, в которых он забил четыре мяча при пяти ассистах.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев Трансферы футбола - зима 2023
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