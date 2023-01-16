Бонек: «С трансфером Мудрика в «Челси» что-то не так»

Экс-футболист сборной Польши Збигнев Бонек отреагировал на переход полузащитника сборной Украины и «Шахтёра» Михаила Мудрика в лондонский «Челси». В общей сложности «пенсионеры» выплатят за трансфер 22-летнего футболиста 100 миллионов евро.

«Поляки стоят на голове, оказывая помощь Украине. Но сейчас я читаю, что молодой футболист заработает огромные деньги, а его трансфер обойдется в 70 миллионов евро. Здесь явно что-то не так», - гласит сообщение Бонека в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Мудрик будет зарабатывать в лондонском топ-клубе 7,5 миллиона евро в год.