Новичок «Челси» Мудрик назвал своего футбольного кумира

Украинский полузащитник Михаил Мудрик, накануне пополнивший ряды лондонского «Челси», дал первое интервью в качестве игрока «пенсионеров».

«Хочу помочь команде в борьбе за титулы. Постоянно пытаюсь прогрессировать и улучшать свою игру. Но одного таланта недостаточно, нужно много работать.

Кто является моим футбольным кумиром? Это Криштиану Роналду. Мне нравится его менталитет», - приводятся слова 22-летнего игрока в телеграм-канале «Арсен Венгер».

О трансфере Мудрика в «Челси» было объявлено в воскресенье, 15 января. Сделка обошлась «пенсионерам» в 70+30 миллионов евро.