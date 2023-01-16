Кантона оценил шансы «МЮ» выиграть АПЛ

Легендарный французский нападающий Эрик Кантона, поигравший за «Манчестер Юнайтед», оценил шансы «красных дьяволов» выиграть Английскую премьер-лигу.

«Как мне кажется, «Юнайтед» потребуется несколько лет, чтобы снова претендовать на чемпионский титул. В настоящий момент фундамент команды еще не так крепок, чтобы бороться за трофей. Во времена работы Фергюсона все игроки мечтали оказаться в «МЮ», сейчас же это совершенно не так», - передает слова форварда Manchester Evening News.

Следующий матч манкунианцы проведут против «Кристал Пэлас». Встреча состоится в среду, 18 января.