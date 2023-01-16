Эшпириту Санту может возглавить клуб из Лондона

Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, известный по работе в «Вулверхэмптоне», может возглавить один из лондонских клубов. По сообщениям журналистов The Telegraph, заинтересованность в его услугах проявляет «Вест Хэм», в котором недовольны показателями команды под руководством Дэвида Мойеса.

После 19 сыгранных матчей «молотобойцы» набрали 15 баллов и располагаются на 18-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Эшпириту Санту в данный момент работает в чемпионате Саудовской Аравии. 48-летний специалист занимает пост главного тренера «Аль-Иттихада».