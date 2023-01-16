«Арсенал» готовит 80 миллионов евро на топ-нападающего

Центральный нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Согласно данным журналистов Calciomercato, заинтересованность в услугах бомбардира проявляет лондонский «Арсенал».

Источник отмечает, что руководство «канониров» готово заплатить за переход форварда порядка 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Влахович поучаствовал в 15 поединках за «старую синьору». Он отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Срок действующего трудового соглашения между Душаном и туринским клубом рассчитан до лета 2026 года.