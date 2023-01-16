Дзаньоло интересуются четыре клуба АПЛ и два гранда Серии А

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло пользуется спросом в Английской премьер-лиге. Согласно сообщениям журналистов Get Italian Football News, хавбек находится в сфере интересов сразу нескольких клубов. Речь идет о лондонском «Тоттенхэме», «Вест Хэме», «Ньюкасле» и «Ноттингем Форест». Самые лучшие шансы подписать футболиста имеют «шпоры».

Кроме того, у Николо есть варианты продолжения карьеры в чемпионате Италии. По его трансферу с «Ромой» связывались туринский «Ювентус» и «Милан». Римляне оценивают 23-летнего полузащитника в 30 миллионов евро. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2024 года.