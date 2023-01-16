Фоден: «Когда я был маленьким, «Юнайтед» всегда был фаворитом, сейчас всё наоборот»

Английский нападающий Фил Фоден поделился своими воспоминания о дерби Манчестера, нападающий «Манчестер Сити» вспомнил, как он следил за этим противостоянием в детстве. Тогда, по воспоминаниям Фодена, «Манчестер Юнайтед» каждый раз выступал с позиций фаворита, однако сейчас все далеко не так однозначно, как раньше, считает футболист.

- Все изменилось. Когда я был ребенком, «Юнайтед» все время начинал игру в качестве фаворита. Но сейчас все наоборот. Но, с другой стороны, в дерби всегда, и раньше тоже, может выиграть любая команда, - цитирует слова Фодена официальный сайт «Манчестер Сити».