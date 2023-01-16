Фердинанд: Каземиро словно клей, который всё скрепляет в «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Рио Фердинанд весьма лестно высказался по поводу игры бразильского опорника Каземиро.

Фердинанд сказал, что последние успехи «красных дьяволов» связаны с игрой Каземиро, который стал недостающей деталью в пазле Эрика тен Хага. Эксперт отметил, что бразилец словно клей, который всё скрепляет.

«От него очень многое зависит. Всё проходит через него», - добавил Фердинанд.

Напомним, что в этом сезоне Каземиро провёл в английском чемпионате в составе манчестерского клуба 15 встреч, в которых забил два мяча и сделал три ассиста.