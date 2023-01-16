«Лидсу» нужен бельгийский голкипер из «Брюгге»

Английский «Лидс» нуждается в услугах Сенне Ламменса - вскоре 20-летний бельгийский вратарь может перебраться на «Эллан Роад». Как уточняет Daily Mail, соглашение Ламменса с «Брюгге» истекает уже летом, поэтому бельгийцы достаточно сговорчивы, но финансовые условия возможного соглашения при этом не сообщаются.

Следует заметить, что «Лидс» пропускает достаточно много - лишь три команды пропустили в текущем сезоне больше, чем подопечные Джесси Марша. В настоящий момент клуб занимает пятнадцатое место в турнирной таблице английского чемпионата Премьер-лиги, а в следующем туре ему предстоит сразиться с «Брентфордом».