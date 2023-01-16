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Пирс Морган — о Мудрике: Он переходит в команду, фанаты которой поддерживают друга Путина

16 Января 2023 • 06:07 Комментировать

Известный журналист Пирс Морган в своих социальных сетях выразил недоумение по поводу перехода украинца Михаила Мудрика в лондонский «Челси».

Морган написал, что ему было несколько странно видеть, как украинский футболист сначала очень долго «флиртовал» с «Арсеналом», а затем в последнюю минуту решил перебраться в «Челси».

«Мудрик переходит в команду, болельщики которой продолжают скандировать кричалки в адрес одного из лучших друзей Владимира Путина», - добавил журналист.

Напомним, что Михаил Мудрик перебрался в «Челси» из донецкого «Шахтёра» за 100 миллионов евро. До этого владельцем лондонского клубы был российский миллиардер Роман Абрамович.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Владимир Путин Пирс Морган Михаил Мудрик
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