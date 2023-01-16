Бенитес может вернуться в АПЛ - им интересуется «Вест Хэм»

После очередного поражения «Вест Хэма», на сей раз от «Вулверхэмптона», терпение руководства клуба подошло к концу - и это означает, что Дэвиду Мойесу придется покинуть клуб. А значит, «Вест Хэму» понадобится новый наставник - и им, как считает The Telegraph, может стать испанский специалист Рафаэль Бенитес. Он уже год как остается без работы, его последним клубом был «Эвертон», с которым Бенитес расстался ровно год тому назад.

Ранее испанский тренер работал также в «Ливерпуле», причем он принес клубу победу в Лиге чемпионов в 2005 году. В его карьере были отрезки работы с «Наполи» и «Реалом», а также большие успехи с «Валенсией» в начале своего тренерского пути.