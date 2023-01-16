Стало известно, под каким номером Вегхорст будет играть в «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский новичок «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст определился с игровым номером в манчестерской команде.

30-летний нидерландский футболист, который арендован «красными дьяволами» у «Бёрнли» до конца сезона, будет выступать за «Юнайтед» под 27-м номером. Стоит отметить, что первую половину сезона форвард провёл в турецком «Бешикташе», в котором забил семь мячей в 15 матчах турецкого чемпионата.

«Манчестер Юнайтед» под шефством Эрика тен Хага на данный момент момент занимает четвёртую строчку в турнирной таблице национального чемпионата. Недавно «дьяволы» в дерби обыграли «Сити» со счётом 2:1.