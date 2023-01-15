Хаманн: «Манчестер Сити» смотрится лучше без Холанна»

Экс-футболист «Ливерпуля» Дитмар Хаманн выразил мнение, что «Манчестер Сити» смотрится сильнее без норвежского нападающего Эрлинга Холанна в составе.

«Ман Сити» смотрится лучше без Холанна в составе, даже если он забьет 40 мячей в нынешнем сезоне», - гласит сообщение Дитмара в социальных сетях.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги 22-летний нападающий принял участие в 17 поединках, в которых отметился 21 забитым мячом и тремя результативными передачами.

После 20 туров чемпионата Англии подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 39 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.