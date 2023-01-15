​Фанат «Тоттенхэма» ударил футболиста «Арсенала»

В воскресенье в Английской премьер-лиге проходило дерби северного Лондона между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». В социальных сетях активно набирает просмотры момент, который произошёл, похоже, уже после финального свистка. Около ворот завязалась толкотня с участием игроков, в окружении которых находились сотрудники службы безопасности. В какой-то момент болельщик «Тоттенхэма» забрался на рекламный щит и ногой ударил по спине вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла. Удар был несильным, но серьёзное наказание для «шпор» гарантировано.

Напомним, что «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0. Команда Микеля Артеты упрочила лидерство в Премьер-лиге, увеличив отрыв от ближайшего преследователя до восьми очков.