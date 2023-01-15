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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фанат «Тоттенхэма» ударил футболиста «Арсенала»

15 Января 2023 • 21:42 Комментировать (3)

В воскресенье в Английской премьер-лиге проходило дерби северного Лондона между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». В социальных сетях активно набирает просмотры момент, который произошёл, похоже, уже после финального свистка. Около ворот завязалась толкотня с участием игроков, в окружении которых находились сотрудники службы безопасности. В какой-то момент болельщик «Тоттенхэма» забрался на рекламный щит и ногой ударил по спине вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла. Удар был несильным, но серьёзное наказание для «шпор» гарантировано.

Напомним, что «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0. Команда Микеля Артеты упрочила лидерство в Премьер-лиге, увеличив отрыв от ближайшего преследователя до восьми очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл
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Комментарии (3)
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Ars1987
15 Января 2023 в 22:18
Того же мнения,самая паскудная команда в апл и болелы такие же. Не умеют достойно проигрывать.
Nashterator
15 Января 2023 в 22:14
Техническое сразу и дисквалификация стадиона.
Такое же быдло живет и на Месталье
the Gunner01
15 Января 2023 в 21:48
Какой гнидский клуб, такие же гнидские фаны...
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