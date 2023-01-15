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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» на выезде впервые за восемь лет

15 Января 2023 • 21:37 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
21.01 18:00

Настоящий праздник для всех болельщиков «канониров». Впервые с 2014 года «Арсенал» обыграл на выезде принципиального соперника – «Тоттенхэм». Вечерний воскресный матч несколько минут назад завершился со счётом 0:2 в пользу команды Микеля Артеты.

В последний раз до сегодняшнего дня «Арсенал» обыгрывал «шпор» на выезде 16 марта 2014 года. Тот матч в рамках АПЛ завершился со счётом 0:1 и, что примечательно, наставник «пушкарей» Микель Артета тогда вышел на поле с капитанской повязкой.

Но интересен итог встречи и тем, что «Арсенал» упрочил свои позиции в чемпионской гонке в чемпионате Англии. Отрыв от команды, занимающей второе место, а это «Манчестер Сити», теперь составляет восемь очков. На данный момент у «пушкарей» 47 баллов, а у «горожан» - 39. Третье и четвёртое место занимают «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» - у обоих по 38 баллов.

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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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