​Мудрик выбрал номер в «Челси»

В воскресенье «Челси» объявил о переходе в свои ряды украинского вингера Михаила Мудрика. За 22-летнего игрока лондонский клуб заплатит 70 миллионов евро. За счёт бонусов сумма может вырасти до 100 миллионов евро, что подтверждал «Шахтёр».

В «Челси» Михаил Мудрик взял себе номер 15, что уже было подтверждено. Ранее за лондонский клуб под этим номером выступали Дидье Дрогба, Флоран Малуда, Кевин де Брёйне и многие другие футболисты.

Ближайший матч чемпионата Англии «Челси» проведёт 21 января – против «Ливерпуля» на выезде. На текущий момент команда Грэма Поттера занимает лишь 10-е место в турнирной таблице.