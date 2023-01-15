Вингер Михаил Мудрик сменил «Шахтёр» на «Челси». Украинский клуб не стал скрывать финансовые условия сделки и раскрыл их на страницах своего официального сайта. Информация инсайдеров подтвердилась: «горняки» получат за Михаила Мудрика 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов евро прописаны в договоре как бонусные выплаты.

Напомним, что 22-летний Михаил Мудрик поставил подписи в контракте с «Челси», рассчитанном до средины 2031 года. Украинский футболист уже был представлен – он вышел на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в перерыве воскресного матча Премьер-лиги против «Кристал Пэлас».