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​Тен Хаг объяснил подписание Вегхорста

15 Января 2023 • 19:51 Комментировать

На днях состав «Манчестер Юнайтед» пополнил нападающий Ваут Вегхорст. Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг объяснил подписание своего соотечественника.

«Думаю, Ваут удивлял каждый клуб, где он был, кроме «Бёрнли», но там он провёл очень короткий период времени. Я давно слежу за ним, на протяжении всей карьеры. Я знаю его с 16 лет, и везде, где он был, он удивлял. Он везде что-то добавлял, что-то усиливал. У него невероятный менталитет. Он способен улучшить игру команды даже в оборонительном плане», - рассказал тен Хаг Viaplay.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» активно искал нападающего после ухода из клуба Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Ваут Вегхорст
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