Мудрик стал самым дорогим зимним новичком в истории АПЛ

Михаил Мудрик стал игроком «Челси». 22-летний украинец подписал с лондонским клубом контракт, рассчитанный до средины 2031 года.

Если верить инсайдерам, то общая стоимость трансфера Михаила Мудрика составила 100 миллионов евро. 70 из них «Челси» выплатит сразу, а ещё 30 может выплатить в качестве бонусов.

Журналисты из Squawka обратили внимание на тот факт, что Мудрик стал самым дорогим зимним новичком в истории Премьер-лиги. Ранее этот своеобразный рекорд принадлежал Виргилу ван Дейку, за которого «Ливерпуль» заплатил 75 миллионов фунтов.

Если говорить не только о зимних трансферах, то только за двух игроков ранее английские клубы платили больше, чем за Михаила Мудрика. Речь идёт о Ромелу Лукаку и Джеке Грилише.