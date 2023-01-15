«Арсенал» проиграл «Челси» гонку за украинским вингером Михаилом Мудриком. Теперь «канониры» рассматривают другие варианты по усилению группы атаки. Сообщалось, что в сфере интересов лондонского клуба находится вингер «Барселоны» Рафинья Диас.

По информации испанского издания Sport, «Барселона» оценивает Рафинью в 100 миллионов евро. Довольно существенный ценник объясняется тем, что каталонцы не желают продавать бразильца в зимнее трансферное окно.

За первую команду «Барселоны» Рафинья провёл 22 матча. В них 26-летний бразилец забил три гола и отдал пять голевых передач на партнёров.