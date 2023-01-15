«Тоттенхэм» и «Арсенал» огласили составы на дерби

В воскресенье вечером в чемпионате Англии пройдёт дерби северного Лондона между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом».

Наставник «шпор» Антонио Конте принял решение выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей: Льорис, Дайер, Ромеро, Ленгле, Доэрти, Сессеньон, Сарр, Хёйбьерг, Сон, Кулушевски, Кейн.

Рулевой «канониров» Микель Артета, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких игроков: Ремсдейл, Уайт, Габриэль, Салиба, Зинченко, Парти, Эдегор, Джака, Сака, Нкетиа, Мартинелли.

Битва между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.