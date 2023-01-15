​Кантона знает, в чём проблема Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона дал совет звёздному Криштиану Роналду, который недавно подписал контракт с «Аль-Насром».

«Есть два типа ветеранов. Есть те, кто хочет играть в каждом матче, потому что думает, что ему всё ещё 25 лет. А есть те, кто понимает, что ему уже не 25 лет, и он готов помогать молодёжи, играть меньше и ждать свой шанс.

Есть игроки, которые помогают молодым. Таким является Ибрагимович, такими были Гиггз и Мальдини. Роналду же не понимает, что ему уже не 25 лет. Вместо того, чтобы огорчаться из-за ситуации, ему стоило её принять», - сказал Кантона Calciomercato.

Напомним, что Криштиану Роналду в ноябре покинул «Манчестер Юнайтед» не без скандала.