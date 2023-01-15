Португальский вингер «Вулверхэмптона» Гонсалу Гуэдеш заинтересован в возвращении в испанскую «Валенсию».

По информации журналиста Эктора Гомеза, нападающий сборной попросил своего агента Жорже Мендеша вернуть его в «Валенсию». Сообщается, что руководство «летучих мышей» знает об интересе игрока.

Отметим, что Гуэдеш присоединился к «волкам» в августе прошлого года, перейдя за 27,5 миллионов фунтов. В 18 матчах за «Вулверхэмптон» в рамках всех турниров Гонсалу забил лишь два мяча. Ранее форвард выступал за «Валенсию» с 2017 по 2022 год.