​Мвепу, завершившего карьеру в 24 года, доставили в больницу с подозрением на сердечный приступ

Осенью Энок Мвепу объявил о завершении карьеры. Замбийцу пришлось завязать с футболом уже в 24 года из-за выявленной в ходе медицинского обследования болезни сердца. Последним клубом в недолгой карьере Мвепу стал «Брайтон». Не так давно «чайки» трудоустроили замбийца – он стал тренером молодёжной команды.

Как сообщает Brighton Bubble, Энок Мвепу был доставлен в больницу после внезапного обморока. У замбийца подозрение на сердечный приступ.

Отметим, что за «Брайтон» Энок Мвепу успел провести 27 матчей. В них полузащитник забил три гола и отдал семь результативных передач на партнёров.