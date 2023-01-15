Мудрик превзошёл трансферный рекорд Шевченко

22-летний экс-футболист донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик официально перешел в лондонский «Челси», побив трансферный рекорд среди всех игроков с постсоветского пространства.

Как сообщается в СМИ, сумма сделки составила 70 миллионов евро, к которым может прибавиться еще 30 миллионов евро в качестве различных бонусов.

Согласно данным известного портала Transfermarkt, Мудрик превзошел стоимость сделки Андрея Шевченко в «Челси» из итальянского «Милана», которая состоялась в 2006 году. Тогда лондонский клуб заплатил 43,8 миллиона евро за украинского нападающего.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Мудрик забил 7 голов и отдал 7 результативных передач в 12 матчах.