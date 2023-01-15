​Мудрик прокомментировал переход в «Челси»

В воскресенье «Челси» объявил о трансфере из «Шахтёра» 22-летнего вингера Михаила Мудрика. Украинский футболист дал комментарий после переезда в Англию.

«Я очень счастлив, что подписал контракт с «Челси». Это огромный клуб из фантастической лиги. Для меня на данном этапе карьеры это очень привлекательный проект.

Я очень рад знакомству со своими новыми партнёрами по команде. С нетерпением жду возможности работать и учиться у Грэма Поттера и его штаба», - высказался Мудрик, чьи слова приведены на официальном сайте «Челси».

А текущий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.