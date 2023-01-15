Михаил Мудрик перебрался из «Шахтёра» в «Челси». Лондонский клуб посредством своего официального сайта объявил о трансфере 22-летнего вингера. Контракт украинского футболиста с «пенсионерами» рассчитан до средины 2031 года.

Согласно данным СМИ, за Михаила Мудрика «Челси» заплатит «Шахтёру» 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов евро украинский клуб сможет заработать за счёт бонусных выплат.

Отметим, что «Челси» выиграл борьбу за Михаила Мудрика у своих соседей из «Арсенала». В какой-то момент казалось, что украинец переедет именно на «Эмирейтс», но всё сложилось иначе.

На текущий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.