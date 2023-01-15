​Симеоне пожелал успехов Фелишу в «Челси»

Недавно нападающий Жоау Фелиш сменил «Атлетико» на «Челси». В дебютном своём матче в Англии португалец отметился прямой красной карточкой за грубый фол. Между тем, комментарий насчёт игрока дал рулевой «матрасников» Диего Симеоне.

«Я не буду вдаваться в подробности о Фелише. Я просто желаю ему всего наилучшего. У него феноменальные футбольные способности. Он молод и, очевидно, хочет делать всё возможное, демонстрировать свой максимум. Надеюсь, он будет добиваться успеха, где бы он ни был», - сказал Симеоне журналистам.

Напомним, что «Челси» арендован Жоау Фелиша у «Атлетико» до конца нынешнего сезона.