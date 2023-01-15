​Стало известно, как «Челси» выиграл у «Арсенала» гонку за Мудриком

«Челси» вот-вот объявит о трансфере из «Шахтёра» талантливого вингера Михаила Мудрика. Ожидалось, что 22-летний украинец перейдёт в «Арсенал», но «Челси» удалось выиграть гонку за футболистом.

Как сообщает Independent, «Челси» удалось выиграть борьбу за Мудрика у «Арсенала» за счёт более привлекательного предложения. «Пенсионеры» гарантировали «Шахтёру» 70 миллионов евро, а ещё 30 миллионов «горняки» могут заработать за счёт бонусов.

Кроме того, «Челси» предложил Михаилу Мудрику контракт с зарплатой, превышающей 100 тысяч фунтов в неделю. «Арсенал» предлагал украинцу только 50 тысяч фунтов в неделю.