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​Мойеса могут уволить из «Вест Хэма»

15 Января 2023 • 16:19 Комментировать

Будущее Дэвида Мойеса в «Вест Хэме» висит на волоске. В обозримом будущем 59-летнего шотландца могут уволить из лондонского клуба, о чём на своих страницах рассказывает The Telegraph.

По данным источника, в стане «молотобойцев» уже ищут замену для Дэвида Мойеса.

На текущий момент «Вест Хэм» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, то есть находится в зоне вылета.

Дэвид Мойес принял «Вест Хэм» в конце 2019 года. С тех пор под руководством шотландца лондонцы провели 149 официальных матчей. В них «молотобойцы» отпраздновали 67 побед при 26 ничьих и 56 поражениях.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
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