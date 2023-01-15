«Манчестер Юнайтед» решил избавиться от семерых футболистов

В «Манчестер Юнайтед» грядет масштабная зимняя распродажа. Как стало известно журналистам AS, манкунианцы до конца января собираются продать семерых игроков. На этих футболистов больше не рассчитывает главный тренер команды Эрик тен Хаг.

В шорт-лист на выход включены: защитники Гарри Магуайр, Аарон Уан-Биссака, Фил Джонс, полузащитники Фред, Донни ван де Бек, Скотт Мактоминай и вингер Факундо Пеллистри.

В последнем матче «Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» со счетом 2:1. После 20 туров «красные дьяволы» набрали 38 баллов и занимают третье место в турнирной таблице АПЛ.