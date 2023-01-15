​Мудрик успешно прошёл обследование, украинец подписывает контракт с «Челси»

В воскресенье вингер Михаил Мудрик успешно прошёл медицинское обследование перед сменой клуба. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Прямо сейчас Михаил Мудрик находится в штаб-квартире «Челси», где он подписывает контракт с лондонским клубом, рассчитанный до средины 2030 года. «Пенсионеры» хотят представить Мудрика в воскресенье на «Стэмфорд Бридж» до или после матча против «Кристал Пэлас».

Ранее в прессе сообщалось, что «Челси» заплатит «Шахтёру» за трансфер Михаила Мудрика около 100 миллионов евро.

Добавим, что недавно Михаилу Мудрику исполнилось 22 года.