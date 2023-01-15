Скоулз назвал самого важного игрока «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отметил игру бразильского опорника Каземиро за «красных дьяволов». Южноамериканец присоединился к манкунианцам летом 2022 года, перейдя из мадридского «Реала».

«Я сначала не понимал, почему Каземиро не попадал в состав «МЮ». Наверное, ему нужно было время на адаптацию. Сейчас же Каземиро можно назвать самым важным игроком команды. Он очень крут в отборе мяча, хорошо помогает Эриксену и Фернандешу. Благодаря этому Кристиан и Бруну получают намного больше свободы. Теперь средняя линия «Юнайтед» отлично связана с группой атаки», - цитирует Скоулза BT Sport.

В текущем сезоне АПЛ 30-летний бразилец провел 15 матчей, забил два гола и отдал три ассиста.