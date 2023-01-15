​Фернандеш: «Не используйте моё имя для нападок на Роналду»

В субботу «Манчестер Юнайтед» порадовал своих фанатов победой в дерби с «Манчестер Сити» (2:1) в чемпионате Англии. После игры полузащитник Бруну Фернандеш сказал, что «красные дьяволы» выглядели «как настоящая команда». Некоторые фанаты посчитали, что Фернандеш своим высказыванием уколол Криштиану Роналду, покинувшего клуб в ноябре. Португалец отреагировал на эти мнения.

«Не используйте моё имя для нападок на Роналду. Криштиану был частью нашей команды в первой половине сезона, и все вели себя потрясающе», - написал Фернандеш в социальных сетях в числе прочего.

Следующий матч Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт 18 января – против «Кристал Пэлас» на выезде.