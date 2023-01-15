«Челси» может потрать 85 миллионов евро на следующий трансфер

Один из лидеров «Брайтона» Мойсес Кайседо является трансферной целью лондонского «Челси». Как сообщил инсайдер Бен Джейкобс посредством своих социальных сетей, «чайки» готовы отпустить игрока на «Стэмфорд Бридж», если за него предложат 85 миллионов евро.

«Пенсионеры» попытаются усилиться 21-летним эквадорцем в текущее трансферное окно. Ожидается, что руководство «синих» планирует оформить еще две сделки, помимо подписания украинца Михаила Мудрика.

Кайседо играет за «Брайтон» с февраля 2021 года. Его контракт рассчитан до середины 2025 года. В этом сезоне на счету южноамериканца гол и ассист в 15 матчах.