​Бонусы в контракте Мудрика будут связаны с успехами «Челси»

В ближайшие часы «Челси» должен объявить о переходе из «Шахтёра» Михаила Мудрика. В прессе появлялась информация о том, что 22-летний украинский вингер уже проходит медицинское обследование перед подписанием контракта.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, бонусные выплаты в рамках договорённости между «Шахтёром» и «Челси» будут связаны с успехами «пенсионеров». Речь идёт о титулах АПЛ и трофеях Лиги чемпионов.

Ожидается, что трудовое соглашение между Михаилом Мудриком и «Челси» будет рассчитано до конца сезона 2029/2030. Трансфер украинца обойдётся лондонцам примерно в 100 миллионов евро.