​Мудрик проходит обследование перед трансфером в «Челси»

Украинский вингер Михаил Мудрик всё ближе и ближе к моменту, когда он примерит на себе футболку «Челси». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент 22-летний украинец проходит медицинское обследование. В ближайшие часы стороны должны подписать все документы.

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик заключит с «Челси» трудовое соглашение до средины 2030 года.

Как известно, активный интерес к Михаилу Мудрику проявлял другой лондонский клуб – «Арсенал». Тем не менее, «Челси» удалось выиграть гонку за украинца.

«Челси» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.